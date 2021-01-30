شكرا لقرائتكم خبر عن «ميلان» يستهدف التعاقد مع دوجلاس كوستا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر ميلان في التعاقد مع أحد اللاعبين المنبوذين في صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويتصدر ميلان الدورى الإيطالى برصيد 43 نقطة، ويخطط لتعزيز صفوفه لدعم طموحه في المضى قُدمًا نحو استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2010- 2011.

ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن ميلان طلب معلومات عن البرازيلى دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس المعار إلى بايرن ميونخ. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بايرن ميونخ أبلغ يوفنتوس أنه لا يخطط لشراء كوستا في الصيف المقبل. وأوضحت أن العقبة الوحيدة أمام يوفنتوس في الصفقة هي راتب كوستا البالغ 6 ملايين يورو سنويًا.

يُذكر أن كوستا من اللاعبين غير المرغوب فيهم في يوفنتوس منذ الموسم الماضى، بسبب كثرة إصاباته وارتفاع راتبه. وتعاقد ميلان حتى الآن في الميركاتو الشتوى الجارى مع فيكايو تومورى وسواليهو ميتى وماريو ماندزوكيتش.