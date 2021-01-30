شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى أوساكا تشارك فى ملكية نادى كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى نورث كارولينا كوريج الأمريكى لكرة القدم النسائية المنافس في الدورى الوطنى النسائى، أن نجمة التنس اليابانية نعومى أوساكا، المتوجة بـ3 ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، باتت شريكة في ملكيته. وذكر النادى في بيان أن أوساكا «23 عاما» أصبحت أول مستثمر في النادى منذ أن استحوذ ستيف ماليك عليه ونقل مقره من نيويورك إلى كارولينا الشمالية في عام 2017.

وقال ماليك رئيس النادى في بيان: «نعومى تجسد القيم التي كنا نسعى لغرسها في نادينا، كما أنها تقدم وجهات نظر قيمة للغاية فيما يتعلق بموضوعات تتجاوز الشؤون الرياضية».

وأضاف: «لا أرى من هو أكثر قدرة منها على مساعدتنا في الوقت الذي نواصل فيه إحداث تغيير في مجتمعنا وإلهام الجيل الجديد من اللاعبات».

وكانت أوساكا، التي تقيم في الولايات المتحدة منذ أن كان عمرها 3 أعوام، قد توجت في أمريكا في عام 2020 بجائزة أفضل شخصية رياضية خلال العام، وذلك تقديرا لما تقدمه في الملاعب وكذلك نشاطها خارج الملاعب. وكانت نعومى أوساكا قد تصدرت عناوين العديد من الصحف في أغسطس الماضى عندما لوحت بمقاطعة الدور قبل النهائى في بطولة «ويسترن آند ساذرن» المفتوحة للتنس، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، وهو شخص من ذوى البشرة السمراء، في ولاية ويسكونسن.