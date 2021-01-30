شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يدعم هجومه بالجزائري سوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق إجراءات التعاقد مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني، بعقد لمدة 6 أشهر، ووقع اللاعب رسمياً لينضم لكشوفات الفتح خلال الفترة الشتوية الحالية.

ويعتبر سوداني أحد أبرز مهاجمي الجزائر، حيث يتميز بحس تهديفي عالٍ إلى جانب إجادة التمريرات الحاسمة، ويملك خبرة كبيرة في الملاعب اكتسبها من خلال مسيرة حافلة مع منتخب بلاده «محاربي الصحراء» ومشاركات متعددة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

مسيرة هلال سوداني الاحترافية بدأت حينما تألق مع فريقه أولمبي الشلف الذي نشأ فيه، لتنهال عليه العروض الخارجية ويختار الدوري البرتغالي وتحديداً نادي فيتوريا غيماريش الذي انتقل له عام 2011 واستمر معه حتى 2013 محققاً معه كأس البرتغال، وشارك مع الفريق في 40 مباراة سجل فيها 20 هدفاً، ليخطفه عملاق الكرة الكرواتية نادي دينامو زغرب وقضى معه خمس سنوات خلال الفترة من 2013-2018، خطف فيها اللاعب الأضواء بصورة لافتة حيث خاض 196 مباراة سجل خلالها 86 هدفاً إلى جانب 54 تمريرة حاسمة، لينتقل بعدها في عام 2018 إلى نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، وفي عام 2019 إلى أولمبياكوس اليوناني قبل أن يفسخ عقده قبل أيام بالتراضي.