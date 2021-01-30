شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعير الأوزبكي إلى شباب الأهلي الإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافقت إدارة النصر رسميا على إعارة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. وجاءت هذه الإعارة بسبب عدم قدرة النصر على التسجيل في الفترة الشتوية الحالية، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وستكون أولى مشاركاته اليوم أمام اتحاد كلباء ضمن مباريات دوري الخليج العربي. وكان النصر قد وقع عقدا رسميا مع مشاريبوف لمدة سنتين ونصف بمبلغ تجاوز المليوني يورو، قبل أن يصطدم بشرط شهادة الكفاءة المالية التي سنها الاتحاد السعودي مؤخرا.

