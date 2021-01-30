شكرا لقرائتكم خبر عن كيريوس لم يفتقد التنس خلال فترة التوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس أنه لم يفتقد التنس ومعظم زملائه اللاعبين خلال ابتعاده عن بطولات اللعبة طوال عام تقريباً، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وجاءت تصريحات كيريوس (25 عاماً)، بينما يستعد للعودة إلى الملاعب في بطولة تقام في ملبورن، استعداداً لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى في ملاعب ملبورن بارك في الثامن من فبراير/شباط المقبل.

وفي أول مباراة رسمية له منذ عام سيلتقي كيريوس، الاثنين، مع الفرنسي ألكسندر مولر في الدور الأول من بطولة موراي ريفر المفتوحة.

وقال كيريوس السبت: «لن أكذب عليكم لا أفتقد اللعبة كثيراً، وأنا أنافس في كل ما أقوم به ومارست المنافسة عبر ألعاب الفيديو، ولا أفتقد اللعبة مطلقاً».

وأكد كيريوس أنه لم يلمس كرة تنس طوال أول أربعة أو خمسة أشهر، من فترة التوقف من أجل الابتعاد عن أجواء اللعبة.

وأضاف اللاعب الأسترالي: «بصراحة، لا أفتقد الكثيرين من لاعبي التنس فيما عدا جميع اللاعبين الأستراليين، والقليل من الأصدقاء المقربين».

وعبر كيريوس عن سعادته بقضاء عام رائع مع أسرته وأصدقائه قبل العودة لممارسة التدريب من جديد مع مواطنه جوردان طومسون.

وقال عن حالته: «أشعر بأنني في حالة ذهنية جيدة تماماً، وعلى أهبة الاستعداد للعودة من جديد، سأتعامل مع الوضع على أساس يومي، وسأعمل على الاستمتاع بأقصى درجة ممكنة».