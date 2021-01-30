ممدوح عباس : جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا .. أصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، تعرضه وعائلته للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

وكشف ممدوح عباس تفاصيل ما حدث عبر «تويتر» قائلاً :"جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق :"أعامل كطفل صغير في قضية عدم الاختلاط والعزل، و بعد هذا يتبادلون الاتهامات عمن السبب في تخليق ونشر الفيروس وبدأت قضية التسييس تطفو على السطح فأصبحنا بين شقى الرحى، السياسة والكذب فهم قرينان".