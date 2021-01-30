«خليك في البيت» واتفرج على الأهلي في كأس العالم للأندية من المنزل

الشارقة - اميمة ياسر -

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، بالتزامن مع الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وكان من أبرز تلك الإجراءات، تحديد مواعيد غلق المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات، وأماكن استلام الطلبات، وأماكن الانتظار.

وفي الوقت نفسه، ربما يخالف المواطنين والمتابعين لمباريات كرة القدم، التعليمات الاحترازية، بالتزامن مع مشاهدة مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021، وهو ما يزيد خطورة الأمر وتفشي الوباء بين المواطنين.

وحرصا من موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الدحيل القطري، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل.

وأعلنت قنوات bein sports عن نقل المباراة الافتتاحية، على القناة المفتوحة beIN Sports HD على القمر الصناعي نايل سات، ليتمكن الجمهور العربي من مشاهدتها.

ويمكن استقبالها على التردد: 11547

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 4/3.

كما تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

قناة تي في سبورت البولندي

قمر صناعي هوت بيرد

تردد 10834

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500.

ميديايست الإيطالية

قمر صناعي هوت بيرد

تردد 11432

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية ، بمدينة زيورخ السويسرية، استعدادًا للمنافسات التي تنطلق في الرابع من فبراير المقبل.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

في ربع النهائي:

الدحيل × الأهلي.

تيجريس × أولسان هيونداي.

في نصف النهائي:

الفائز من نيجريس وأولسان هيونداي × الفائز بكوبا ليبرتادوريس.

الفائز من الأهلي والدحيل × بايرن ميونخ.