إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور بسبب «فيس بوك»

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، تجميد الحكم الدولي محمود عاشور وإيقافه عن إدارة المباريات لمدة أسبوعين بسبب تدوينة له على موقع "فيس بوك" كان قد نشرها قبل أيام.

يأتي ذلك عقب قيام عاشور بإختراق القرار الصادر بمنع الحكام من نشر الأمور الخاصة بالتحكيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وكان عاشور قد نشر صورة عبر صفحته للثنائي عصام عبدالفتاح، مسئول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق.

وعلّق عاشور على الصورة قائلاً: "نحترم ونقدر الجميع ونحن أصغر من تقييم من علمونا وأصحاب الفضل علينا، ولكن من خبرات من تعاملنا معهم في إدارة ملف التحكيم .. أعتقد هذا هو الوقت المناسب لتواجدكم وتعاونكم معنا بصدق ".

يأتي هذا بعدما دخل بعض الحكام الكبار بالدورى الممتاز في أزمة كبيرة مع لجنة إدارة اتحاد الكرة، وذلك بسبب توجهها للاعتماد علي حكام الأقاليم في مباريات الأهلي والزمالك، وهو ماتم بالفعل في مباريات الاهلي امام البنك الاهلي وسيراميكا، وفي مباريات الزمالك أمام الجونة وأسوان وغيرها من المباريات الهامة.