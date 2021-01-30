«أنا مش مجنون».. القصة الكاملة لغياب رامي ربيعة عن الأهلي في مونديال الدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من البلبلة انتابت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد سفر بعثة وفريق النادي الاهلي قطر للمشاركة في مونديال كاس العالم للاندية وغياب رامي ربيعة مدافع الفريق الذي خرجت بعض الأقاويل عن رفض اللاعب السفر.

وغاب رامي ربيعة مدافع الأهلي، عن بعثة القلعة الحمراء والتي وصلت إلى الدوحة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في مونديال الأندية يوم الخميس المقبل، في مباراة مرتقبة ومنتظرة بين الفريقين، خاصة وأنها المرة الثانية التي يواجه فيها الأهلي، فريقا عربيا في مونديال الأندية.

شوبير

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عن غياب رامي ربيعة، عن بعثة الأهلي: «ربيعة الحقيقة في وجود بدر بانون، الأولوية ليست له نهائيًا، عند موسيماني، ورامي، يشعر أن من حقه أن يكون أساسيا، وهذا من حقه تماما، رامي ربيعة، قال لأ، أنا هسافر عشان أتمرن بس؟، ويبدو أنه لغى فكرة السفر ومش هيسافر، ده موضوع منتهي، ولن يكون متواجدا مع الأهلي في كأس العالم للأندية». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع: «فيه أقاويل إن موسيماني، معندوش قناعة باللاعب، وفيه كلام إن اللاعب بيقول أنا أستحق المشاركة أساسيا، ولكن هناك تضارب في قصة اللاعب وهل يستمر أم لا، كل ده مهم جدا الفترة المقبلة، وبالمناسبة رامي رافض فكرة الإعارة نهائيا، ممكن يكون فيه تغيير في وجهات النظر، ما أعتقدش نهائيًا، وهيكون صعب بالنسبة لموسيماني».

ربيعة: فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن بعثة الأهلي

رامي ربيعة، قرر أن يخرج عن صمته، ويرد على ما قيل من أنه رفض السفر، حيث قال في تصريحات صحفية: «هو أنا مجنون عشان أرفض أسافر للمونديال؟ كل ما في الأمر أني فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن قائمة الفريق الرسمية التي سوف تشارك في المونديال دون أن يتحدث معي بيتسو موسيماني المدير الفني، ويخبرني بأسباب عدم إدراج اسمي ضمن القائمة».

وكان رامي ربيعة، اللاعب الوحيد الذي تغيب عن قائمة الأهلي، مع اللاعبين المصابين الذين يغيبون عن البعثة بشكل طبيعي.