شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا راحة وتدريب منفرد لزيزو وإيقاف المران أكثر من مرة بسبب الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وأدى شيكابالا بعض التدريبات البدنية على هامش المران، على أن ينتظم في المران الجماعي غدا الأحد استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وقسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو اللاعبين إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء مصر المقاصة الأخير، وأدت هذه المجموعة تدريبات فنية، وجمل تكتيكية تحت إشراف باتشيكو، ومدحت عبد الهادى المدرب العام، بينما خاض باقي اللاعبين تقسيمة فنية قوية لتجهيزهم للمباريات المقبلة، وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين.

وركز الجهاز الفنى على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب، ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل فى الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز، ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وأدى أحمد سيد زيزو تدريبات منفردة، وفضل الجهاز الفني خوض زيزو لتدريبات تأهيلية، بعدما شعر اللاعب ببعض الإجهاد العضلي بسبب تلاحم المباريات.

كما انتظم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق في التدريبات، وشارك الونش في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد غيابه عن لقاء مصر المقاصة الأخير بسبب حالة وفاة لأحد أقاربه.