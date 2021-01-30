شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شياكة البدلة.. شاهد قفشة بـ"الشورت والشبشب" قبل مواجهة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما خطفت صور لاعبو الأهلى بـ"البدلة" الأنظار قبل السفر إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة، ظهر النجم محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء، مرتديا "شورت وشبشب" فى أول أيام المعسكر الأحمر فى الدوحة.

وأطل قفشة، صاحب هدف "القاضية ممكن" الذى كان سببا فى تأهل الأهلى لمونديال الأندية، عبر غريمه التقليدى والتاريخى الزمالك، فى الصورة التى نشرها عبر ستورى حسابه على انستجرام، وهو يصور نفسه بكاميرا الموبايل الخاص به مرتديا تيشيرت وشورت أسود مع "الشبشب".



قفشة

من ناحية أخرى، يحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على عقد جلسات خاصة مع نجوم الفريق من أجل تحفيزهم لتقديم عروض قوية ونتائج جيدة فى بطولة العالم للأندية بقطر، حيث عقد المدير الفنى أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق على مدار الفترة الماضية بهدف تجهيزهم وتصحيح أخطائهم قبل انطلاق مشاركات الفريق فى بطولة العالم للأندية بقطر .

وتحدث موسيمانى مع بعض لاعبى الأهلى على حدة عن بعض الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بأدائهم فى المباريات وكيفية الوصول لأفضل مستوى لهم بجانب تصحيح الأخطاء التى تظهر فى أدائهم على مدار المباريات الماضية.

على الصعيد ذاته، حرص بيتسو موسيمانى على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطرى استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل فى افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.