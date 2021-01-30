شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يحدد موعد المران الأول فى مونديال الأندية ومحاضرة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني السابعة وعشرين دقيقة موعداً لأول محاضرة فنية للفريق داخل مقر إقامته استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وتتحرك بعثة الأهلي إلي ملعب المران في السابعة والنصف مساء اليوم لخوض المران الأول الذي ينطلق في الثامنة مساءً.

موعد مباراه الاهلي والدحيل

ويستهل الأهلي مشواره فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وتناولت البعثة منذ قليل وجبة الغداء داخل أحد القاعات المخصصة للبعثة وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة للجميع.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر ذاته.