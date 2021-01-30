شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العجيزي: محمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي والدحيل أصعب من البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى العجيزى، لاعب النادى الأهلى السابق، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر هو الأنسب لقيادة الفريق فى مباراة الدحيل القطرى المقرر إقامتها الخميس المقبل فى بداية مشوار المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، وقال العجيزى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت، بطولة كأس العالم للأندية ليست بطولة شرفية أو احتفالية، نتحدث عن أفضل 8 فرق فى القارات بأكملها، والأهلى أيضاً سافر بهدف تحقيق نتائج تسعد جماهيره، والأمور مختلفة تماماً، مباراة الدحيل لن تكون سهلة، وأتمنى التوفيق للأهلي".

مباراه الاهلي والدحيل فى مونديال الانديه

وأضاف العجيزى، "اعتدنا من جماهير الأهلى أن تكون الداعم الأول للفريق فى أى مكان، واستقبالهم للبعثة ليس أمراً جديداً، وحالة اللاعبين قبل المباراة وكذلك دراسة الفريق المنافس ستحدد رأس الحربة المناسب لقيادة الهجوم فى تلك المباراة"، مشيرا إلى أن موسيمانى أمامه فرصة حتى الخميس المقبل لتحديد التشكيل المناسب، بواليا لم يكن موفقاً خلال الفترة الماضية ولكنه إضافة كبيرة للنادى، وعن نفسى أرشح محمد شريف لقيادة هجوم الأهلى أمام الدحيل.

وتابع لاعب الأهلى السابق، "هناك بطولات أو مباريات تنبئ عن مولد نجم، وقد تكون مباراة الدحيل مثلاً بداية لوالتر بواليا مع الأهلي، خاصة أن اللاعب تحركاته مميزة ومع أول هدف سيكون له دور مؤثر مع الأهلي".

مباراه الاهلي والدحيل

وأضاف العجيزى، "بنسبة 90% أنا راضٍ عن أداء موسيمانى الفنى مع الأهلي، خاصة بعدما حقق بطولة أفريقيا فى توقيت صعب، وأكمل عمل فايلر، ولعب بطريقة مختلفة نوعاً ما وموسيمانى يعمل على أكثر من خطة وليس خطة واحدة وعلى حسب الفريق الذى يواجهه، وهذا ظهر بالتحديد فى مباراة الوداد المغربي، وفى النهائى أمام الزمالك بعدما امتص حماسهم.

وتابع، "متفائل بأن الأهلى سيتخطى الدحيل ويقدم أداءً جيداً أمام بايرن ميونخ، ولا يجوز التقليل من الأهلي، لديه فريق محترم، وموسيمانى يعمل على هذا الأمر، منذ استقلال الطائرة، جعل لاعبى الفريق يشاهدون مباريات سابقة للدحيل، ومشجعى الأهلى يتمنون مواجهة البايرن، ولكن مواجهة الدحيل أصعب من بايرن ميونخ، لأن مباراة الدحيل أنت مطالب بالمكسب، ولكن البايرن أمر طبيعى أن تخسر ولو أن كرة القدم لا يوجد بها مستحيل".

واختتم العجيزى قائلا، "جوزيه حقق نجاحا كبيرا مع الأهلى فى سنوات طويلة، ومقارنة جوزيه وموسيمانى ظالمة، ولكن العامل النفسى لدى موسيمانى هو أكثر جانب تشابه بين الثنائي، فكلاهما يجيد التعامل مع اللاعبين وإخراج أفضل ما لديهم".