شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى اتحاد الكرة بعد طلب اللجنة الثلاثية تخفيض مرتبات الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اتحاد الكرة أزمة بين الموظفين بعد طلب اللجنة الثلاثية من إدارة الحسابات واللجنة القانونية تخفيض عقود بعض الموظفين داخل الجبلاية، بداعى وجود أزمة مالية خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب فى حالة من الضيق داخل الجبلاية.

وشهد أحد اجتماعات اتحاد الكرة فى وجود اللجنة الثلاثية وبعض مديرى الإدارات التطرق لأمر تخفيض رواتب الموظفين لتحدث مشادة كلامية بين حسين حلمى المستشار القانونى وحسين عوض مسئول الحسابات بعد تحفظ الأخير على طلب تخفيض رواتب بعض الموظفين.

فى سياق مختلف، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية تحملت 24 مليون جنيه حتى الآن نظير إجراء مسحات للاعبين للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات سواء للاعبى الدورى الممتاز أو الدرجات الأخرى، بخلاف لاعبى المنتخبات الوطنية.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم صرفوا مؤخرًا 20 مليون جنيه لشركة استادات نظير المسحات، بخلاف 4 ملايين جنيه للجهة التى كانت متعاقدة مع اتحاد الكرة لعمل مسحات الموسم المنصرم.