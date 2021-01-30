شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وإنبي في الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة إنبي، في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى التخلص من سلسلة النتائج السيئة التى تعرض لها منذ بداية الموسم الجارى.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:محمود أبو السعود في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: باسم علي، فادي نجاح، محمد سمير، حسن الشامي.

خط الوسط: وسيم النغموشي، محمد مجلي، عبد الله ياسين، أحمد داودا.

وفي الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري

كما أعلن حلمي طولان، المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي: علي فوزي، صلاح ريكو،رامي صبري، أسامة جلال، أحمد العجوز، جون أوكا، اسماعيل ساودوجو، محمد رزق، دينو بيتر، كريم فؤاد، مصطفى عادل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتعديل مركز الفريق في جدول الدوري، لاسيما بعد الانطلاقة السيئة للذئاب منذ بداية الموسم ، في المقابل طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى مشدداً على صعوبة المنافس الذى سيقاتل لحصد النقاط الثلاث .