شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى حارس المنتخب: مستقبل كرة اليد فى مصر بخير وفخور بكل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد كريم هنداوى "كاتونجا"، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، بزملائه اللاعبين فى المنتخب الوطنى وأدائهم الرجولى خلال مباريات البطولة التى تقام على أرض الكنانة، مشيرا إلى أن مستقبل كرة اليد المصرية بخير والفترة المقبلة ستشهد إنجازات أكبر.



كاتونجا

وقال كاتونجا، عبر حسابه على إنستجرام، "فخور جداً بكل اللعيبة وبالأداء الرجولى اللى اتعمل، إحنا عملنا كل ما فى وسعنا، بس إرادة ربنا أقوى من أى شيء.. الحمد لله"، وأوضح كاتونجا أن "مستقبل كرة اليد بخير، وإن شاء الله اللى جاى هيبقى أحسن ونحقق إنجازات أكبر بإذن الله".





ونال منتخب منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للرميات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة إستاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا.



منتخب مصر لليد

من ناحية أخرى، ينظم اتحاد كرة اليد عزومة سمك للاعبى المنتخب الأول فى أحد المطاعم الشهيرة، بعد الخروج المشرف من بطولة العالم أمام الدنمارك فى ربع النهائى برميات الترجيح 4-3.

ويتحدث مسئولو اليد مع اللاعبين للشد من أزرهم وإخراجهم من الحالة النفسية التى يعيشون فيها بعد ضياع حلم المربع الذهبى للمونديال، خاصة أنهم كانوا أفضل من المنتخب الدنماركى، لكن سوء الحظ صادفهم فى رميات الترجيح.

ويخطط اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر لإقامة حفل تكريم للمنتخب الأول بعد الأداء المشرف ببطولة العالم مصر 2021 واحتلال المركز السابع بالخروج أمام الدنمارك برميات الترجيح فى ربع النهائى.