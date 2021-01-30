شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على يوجه رسالة إلى جنش: "دورك ليس فنيا فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز، وأكد مدير الكرة لحارس الزمالك، أن دوره في الفريق ليس فنيا فقط الخاص مذكرا إياه بدوره الكبير كأحد قادة الفريق، وطلب عبد الحليم علي من جنش، ضرورة الحفاظ على حالة التكاتف داخل الفريق في ظل المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وكان الثنائى جنش ومحمود علاء تحدثا مع البرتغالى جايى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وطلبا منه عدم ضمهما إلى قائمة المباريات فى الفريق حال عدم مشاركتهما أساسيان فى المباريات.

وبالفعل اتفق باتشيكو مع الثنائى على استبعادهما من قائمة المباريات طالما لن يكون لهما مكان فى التشكيل الأساسى فى المباريات، وهو ما حدث خلال المباريات السابقة فى الدورى والتى لم ينضم فيها محمود جنش ومحمود علاء لعدم مشاركتهما فى التشكيل الأساسى.