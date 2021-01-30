شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم سادس الصفقات الشتوية قبل نهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي أسوان تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم محمد جمال تريكة، صانع ألعاب إف سى مصر والداخلية، كسادس صفقة شتوية لأبناء الجنوب، لمدة موسم ونصف، وذلك قبل غلق باب القيد، حيث سبق لأسوان ضم خمس صفقات في يناير الجاري وهم، أحمد الألفي وأحمد صبحي، وإيمانويل إيجيبتور، عمرو رضا مهاجم الشارقة الإماراتى والأهلى السابق، والسيد فريد مدافع سموحة السابق.



محمد جمال

ويخضع فريق أسوان والجهاز الفنى، بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، لإجراءات المسحة الطبية للمشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 72 ساعة من مباراتهم المرتقبة مع سيراميكا، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، ويأمل تماسيح النيل فى استعادة مسيرة الانتصارات بعد التعادل في ثلاث مباريات متتالية أمام غزل المحلة والزمالك وأخيراً وادى دجلة.

وكان أسوان قد تعادل بالأمس مع وادي دجلة سلبياً، فى مباراة الجولة التاسعة من الدوري ليرفع أبناء الجنوب رصيدهم إلى النقطة 9 في المركز الـ 11 بجدول المسابقة، بعد خوض 10 مباريات حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 4 مباريات، وسجل أبناء الجنوب 4 أهداف واستقبلت شباكهم 9.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة التعادل أمام وادي دجلة، حيث يبدأ الفريق استعداداته دون راحة لمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويترقب مسئولو أسوان ما ستسفر عنه الساعات المقبلة في أزمة بوسيكا حارس مرمى المصري السابق والذى وقع للانتاج الحربي عقب توقيعه لأسوان، حيث قدم أبناء الجنوب شكوى إلى اتحاد الكرة ضد اللاعب.

وما زال مسئولو أسوان يترقبون وضع الرتوش الأخيرة على استاد أسوان؛ لاستضافة مباريات الدورى العام، وذلك بعد التجهيزات الأخيرة التى شهدها ملعب أبناء الجنوب، من أجل نقل مباريات تماسيح النيل فى أقرب فرصة إلى أسوان.