شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوافق على بيع مروان حمدي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال يناير الجارى، فى حال تلقيه عروضا قوية تنعش حزينة نادى المقاصة.

وأكد إيهاب جلال لمسئولي نادى المقاصة عدم ممانعته من بيع مروان حمدى حال وصول عرض مالى يفيد النادي، وهو ما منح مسئولى المقاصة فرصة للتفاوض مع الأندية الراغبة في التعاقد مع مروان حمدى.

وكشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة عن تلقى إدارة النادي عرضا خلال الساعات الماضية من أحد الأندية السعودية لاستعارة مروان حمدى مهاجم الفريق الأول، والذي دخل في اهتمامات نادى الزمالك بقوة بعد رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق للاحتراف في الدوري التركي.

وقال المصدر إن العرض السعودي علي سبيل الإعارة، في حين أن الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي لضم مروان حمدي حتي الآن، موضحا أن إدارة الزمالك على تواصل مع إدارة المقاصة فى مفاوضات شفهية لم ترتق لمستوي المفاوضات الرسمية.

ورشح أشرف قاسم، المشرف العام على لكرة بنادى الزمالك، مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة لخلافة مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء المحترف مؤخراً فى صفوف جالاطة سراى التركي، فى الزمالك، وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "سنبحث عن مهاجم مصرى مع المهاجم الأفريقي، وأرى أن مروان حمدى هو الأنسب لاعب مميز جداً وسنه صغير ولديه كل المقومات، وتواجد الثنائى سيكون أمرا مريحا للمدير الفني، والفترة الجالية تحتاج إلى سرعة فى اتخاذ القرار".

وأضاف قاسم، "لا أعتقد أن باسم مرسى اسمه مطروح، وصفقة حسام حسن ترجع للإدارة، ونحتاج لتوافر أكثر من بديل، لدينا أزمة كورونا ونحتاج لوجود أكثر من لاعب".

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك، "جلست مع فرجانى أكثر من مرة، ووعد بالتركيز فى المباريات مع الفريق، وقال إن لديه رغبة فى البقاء مع الفريق، والحديث عن تمديد التعاقد سيكون خلال الفترة المقبلة، ومن خلال حديثى معه استشعرت أنه يرغب فى البقاء مع الفريق، وتألقه فى المباراة الأخيرة يؤكد هذا الأمر، وحب جماهير الزمالك له يشكل عاملاً أساسياً فى بقاءه.

واختتم قاسم تصريحاته قائلا، "هبوط مستوى زيزو يرجع لعدم التوفيق، ولكنه من أكثر الناس التزاما فى الملعب والتدريبات، ويسعى لتقديم كل شىء خلال الـ 90 دقيقة التى يلعبها، وزيزو من اللاعبين المؤثرين مع الفريق".