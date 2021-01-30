7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، الموافق 30 يناير 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها جلسة باتشيكو مع المشرف على الكرة بالزمالك تحسم خليفة مصطفى محمد، وتجميد الحكم الدولي محمود عاشور أسبوعين بسبب "فيس بوك".

جلسة باتشيكو مع المشرف على الكرة بالزمالك تحسم خليفة مصطفى محمد

يعقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، فى الوقت الحالى، جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول لحسم ملف التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة مصطفى محمد والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

تجميد الحكم الدولي محمود عاشور أسبوعين بسبب "فيس بوك"

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على تجميد الحكم الدولي محمود عاشور وإيقافه عن إدارة المباريات لمدة أسبوعين بسبب نشره تغريدة خاصة بالتحكيم على "فيس بوك" خلال الأيام الماضية، خاصة أن هناك قراراً من اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم نشر الحكام أى تعليقات خاصة بأمور التحكيم ليتم إيقاف الحكم وعدم إحالته للتحقيق.

الوداد المغربى يطلب استعارة أوناجم من الزمالك "مجانًا"

أكد اشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الإدارة تلقت عرضًا من نادى الوداد المغربى طلب خلاله استعارة محمد أوناجم "مجانًا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يتحمل النادى المغربى راتب اللاعب خلال فترة استعارته.

الاهلي والدحيل .. بعثة الأحمر تتناول الإفطار فى الغرف الخاصة

تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الموجودة فى العاصمة القطرية الدوحة وجبة الإفطار صباح اليوم داخل غرفها المخصصة لها وذلك استمرارا للعزل الصحى الذى يخضع له جميع أفراد البعثة، منذ الوصول إلى مقر إقامة النادى فى قطر لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضعوا فور الوصول إلى مطار الدوحة أمس.

يوفيتش يطلب تقريرا مفصلا عن لاعبى الإسماعيلى وحالة المصابين قبل بداية المهمة

طلب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته ، ويشاهد يوفيتش مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم السبت من المدرجات على أن يبدأ عمله مع الدراويش بداية من غداً الاحد استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة العاشرة للدوري والمقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية.

أحمد فتحى يغيب عن بيراميدز 10 أيام بسبب "مزق الخلفية"

يغيب أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوع لـ 10 أيام، بعدما اثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، خلال مواجهة الأهلى التى جمعتهما الثلاثاء، الماضى، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.

تعرف على أول تحذير من سيد عبد الحفيظ للاعبي الاهلي في قطر

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من اختراق الاجراءات الاحترازية المشددة التى تم فرضها على البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة أمس ، الجمعة، قبل خوض منافسات كاس العالم.