شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراه الاهلي والدحيل والقنوات الناقلة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض أول تدريب له فى قطر استعدادا لمواجهة الدحيل القطري فى كأس العالم للأندية، حيث استقبلت جماهير الأهلي فى قطر بعثة القلعة الحمراء عقب وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة عبر طائرة خاصة، حيث غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، في الرابعة عصر الجمعة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة الاهلي والدحيل والقنوات الناقلة منافسات بطولة كاس العالم للأندية في قطر تبدأ بمباراة الافتتاح بين فريق الأهلي والدحيل القطري والتي ستُعد من أهم المباريات في البطولة الكبيرة وسنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 كاملة التي ستُقام في قطر، وسوف يواجه الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

موعد مباراه الاهلي والدحيل موعد مباراه الاهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة موعد مباراه الاهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة ويقابل فريق أولسان هيونداى بطل دوري أبطال أسيا فريق تيجريس أونال بطل الكونكاكاف في مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية، وسوف يُقابل الفائز من الفريقين المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس بين سانتوس أوبالميراس من البرازيل.

موعد مباراه الاهلي والدحيل