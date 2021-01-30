شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وباتشيكو يرفع الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشهد المران انتظام كافة اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بعدما أدى الأساسيون فى لقاء مصر المقاصة الأخير تدريبات استشفائية على هامش مران أمس.

وركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب. ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وانتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في التدريبات، وشارك الونش في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد غيابه عن لقاء مصر المقاصة الأخير بسبب حالة وفاة لأحد أقاربه.

من ناحية أخرى، يعقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، فى الوقت الحالى، جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول لحسم ملف التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة مصطفى محمد والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يعرض أشرف قاسم على باتشيكو اللاعب الغانى الذى رشحه للإدارة من أجل التعاقد معه فى يناير الجاري، وهو كوامي أوبوكو مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويتصدر هدافي الدوري الغاني، لاسيما أن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.