شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يضم محمد سرحان موهبة الأهلى مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى وادى دجلة فى التعاقد مع محمد سرحان لاعب فريق الأهلى مواليد 2003 فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد سرحان كان يُعد من أبرز اللاعبين فى قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يرحل بسبب تعرضه للإصابة، ووُلد سرحان فى 9 فبراير عام 2003، وانضم إلى أكاديمية الأهلي فى سن السابعة، ويتميز سرحان باللعب في أكثر من مركز منها المهاجم الصريح بالإضافة إلى جناح أيسر، واستطاع تسجيل 11 هدفا مع الفريق في الموسم الماضي وصناعة 7 أهداف أخرى.

ويكثف مسئولو وادى دجلة من مجهوداتهم للبحث عن مدير فنى يكون قادرا على إنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل السلبي أمام أسوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وعقد مسئولو دجلة آمالا على عبد الباقى جمال الذى تولي قيادة دجلة خلفا لليوناني بابا فاسيلو لمحاولة تحسين النتائج، ولكن النتائج مازالت فى "دوامة" التراجع، خصوصا أن الفريق الدجلاوي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، وأيضا بعد التعادل مع نظيره أسوان بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة اتسمت بالتأمين الدفاعة لأبناء الجنوب فى الشوط الأول، وسط محاولات من غزلان دجلة لإحراز هدف التقدم، وفى الشوط الثانى كثف أسوان الهجوم وكاد يحرز لاعبوه هدف التقدم إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى.

وكشف مصدر مسئول بفريق وادى دجلة أن إدارة النادي اشترطت على عبد الباقى جمال البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق حال نجاحه في تحسين النتائج وهو ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة مما دفعهم للتفكير في استقدام مدير فنى جديد.

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 13، فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.