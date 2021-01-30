شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى 30 يناير.. تعرف على نتائج مباريات الدراويش قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الدراويش فريق بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم فى ثامن جولات مسابقة الدورى المحلى، ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربع مواجهات، وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكهم ثمانية.

واستعرض الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى نتائج مباريات الدراويش فى يوم 30 يناير..

لعب الإسماعيلى 8 لقاءات فاز 3 تعادل 1 خسر 4 له 12 هدفًا عليه 9 أهداف، كلين شيت مباراة واحدة

” الدورى العام ” ..

* موسم 48 / 49 يوم 30 يناير 49 الخسارة من الترسانة 1 / 2 بالإسماعيلية

* موسم 75 / 76 يوم 30 يناير 76 التعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسكندرية ( أسامه خليل )

* موسم 80 / 81 يوم 30 يناير 81 الخسارة من الأهلى صفر / 1 بالقاهرة

* موسم 2004 / 2005 يوم 30 يناير 2005 الخسارة من الزمالك صفر / 1 بالقاهرة

* موسم 2017 / 2018 يوم 30 يناير 2018 الخسارة من الأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* موسم 2019 / 2020 يوم 30 يناير 2020 الفوز على الإنتاج الحربى 3 / 2 ( محمد هاشم وباهر المحمدى وفخر الدين بن يوسف ).

” كأس مصر ” ..

* موسم 95 / 96 يوم 30 يناير 96 الفوز على القناه فى دور المجموعات 3 / 1 ” مجدى الصياد وعصام عبد العال وأحمد فكرى الصغير “.

* موسم 97 / 98 يوم 30 يناير 98 فى دور المجموعات الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4 / صفر ” حمزه الجمل 2 وأحمد فكرى الصغير وخالد بيبو “.