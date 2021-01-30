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س و ج .. كل ما تريد معرفته عن مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ،السبت، مباراتين في الدوري المصري، ونلقي في التقرير التالي الضوء على هاتين المباراتين بإعتبارهما يضمان أربعة فرق قوية وتنافس على مراكز متقدمة في الدوري.

س: ما هي المباريات التى ستقام في بطولة الدوري المصري اليوم؟

ج: المقاولون العرب يواجه إنبى بختام الجولة العاشرة للمسابقة فيما يلعب  الاسماعيلى مع بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

س: ماذا عن مواعيد وملاعب مباراتي اليوم؟

ج: تقام مباراة المقاولون العرب وانبى في تمام الخامسة عصراً على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فيما يلعب الاسماعيلي مع بيراميدز في الاسماعيلية في الساعة الساعة والنصف مساءً

س: ماذا عن ترتيب المقاولون وإنبي قبل مباراتهما معاً اليوم؟

ج: يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا،فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في أربعة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

س: وماذا عن ترتيب بيراميدز والإسماعيلي في المسابقة؟

يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

س: ماذا عن القنوات الناقلة لمباراتي اليوم؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتي اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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