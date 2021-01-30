تعرف على تفاصيل اليوم الأول للأهلي في قطر.. المران والمحاضرة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الساعة السابعة وعشرين دقيقة؛ موعدا لعقد أول محاضرة فنية للفريق داخل مقر إقامته؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن بعثة فريقه من المقرر أن تتحرك إلى ملعب المران في السابعة والنصف مساء اليوم؛ لخوض المران الأول الذي ينطلق في الثامنة مساء.

ولفت الأهلي، الإنتباه إلى أن فريقه سيخوض مرانه الأول في قطر عند الثامنة مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بعدما تناولت البعثة وجبة الغداء داخل إحدى القاعات المخصصة للبعثة، وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة للجميع.

ونوه النادي الأهلي، إلى تلقي بعثته في المونديال إخطارًا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها فور الوصول إلى قطر مساء أمس، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين.

وعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اجتماعًا ظهر اليوم عبر "الفيديو كونفرانس"؛ للترحيب ببعثة الأهلي، وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.

وأوضح النادي الأهلي أن الاجتماع حضره أيضاَ كلاً من: أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.

وشهد الاجتماع تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الحديث عن كافة الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، بجانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أولى أمام نظيره الدحيل القطري ـ صاحب الأرض ـ يوم 4 فبراير المقبل.