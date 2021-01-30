لماذا يستهدف الزمالك التعاقد مع مروان حمدي؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي الزمالك وضع مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة ضمن اهتمامته للتعاقد مع مهاجم في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب مصطفي محمد.

وأعار الزمالك مهاجمه الدولي مصطفي محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع بند يسمح بالإنتقال النهائي بعد نهاية الإعارة.

وينافس مهاجم المقاصة المهاجم الغاني الشباب كوامي ابوكو مهاجم كوتوكو الغاني الذي يستهدفه الأبيض نفسه. (اضغط هنا لمزيداً من التفاصيل)

ورغم تأكيد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك على الاهتمام بمروان إلا أن النادي الأبيض لم يدخل في مفاوضات رسمية حتي الأن لإنهاء الصفقة . (اضغط هنا لمزيداً من التفاصيل)

وبحسب الوضع الحالي فإن مروان حمدي يبقى الأنسب للزمالك لخمسة أسباب وهي:

1- أوناجم

يرتبط تعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي جديد بإنهاء موقف المغربي محمد أوناجم الأجنبي الأقرب للرحيل علن الفريق بحسب تصريحات أشرف قاسم وخروجه من الحسابات الفنية للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وطلب الوداد المغربي استعارة أوناجم، وحصل على موافقة اللاعب ولكن الأزمة أن النادي المغربي لا يريد دفع مقابل مادي للإعارة في حين أن الزمالك يرغب في الحصول علي قيمة مادية.

ويملك الزمالك الخماسي المحترف : حمزة المثلوثي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرفي وحميد أحداد وهو ما يلزمه بالتخلي عن واحد منهم لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وتزيد هذه الأزمة من فرص المهاجم المحلي لتعويض مصطفي ومحمد .

2- المشاركة في أفريقيا

رغم اهتمام الزمالك بالغاني كوامي ابوكو مهاجم كوتوكو الغاني والكشف عن هذا الإهتمام إلا أن عقبى تقف في طريق اتمام التعاقد وهي عدم قدرة النادي الأبيض من الاستفادة من المهاجم الغاني أفريقياً.

ولعب أبوكو مع كوتوكو مبارتين بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث لعب في ذهاب دور الـ 64 أمام نواذيبو الموريتاني في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه 1-1 ولعب أمام الهلال السوداني في ذهاب دور الـ 32 .

وفي حالة تعاقد الزمالك معه لم يتمكن من المشاركة رفقة الفريق الأبيض ببطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب اشتراكه مع بطل غانا في البطولة.

3- السن

يتفوق مروان حمدي على جميع الأسماء المحلية التي ارتبطت بالزمالك سواء باسم مرسي (29 عام) وحسام حسن (27 عام) في عامل السن حيث إن مهاجم المقاصة يبلغ من العمر 24 عاما ويكبر مصطفي محمد بعام واحد فقط.

4- ضيق الوقت

القرار المتأخر بالاستغناء عن مصطفي محمد وضع إدارة النادي في سباق مع الزمن قبل ساعات من غلق فترة الإنتقالات الشتوية حيث ينبغي إنهاء ملف التعاقد مع مهاجم جديد وهو ما يمنج الأفضلية لحمدي.

فالزمالك عليه أن يصارع على جبهتين للتعاقد مع مهاجم أجنبي، عليه أولاً الوصول لصيغة للتخلي عن أوناجم وفي نفس الوقت إنهاء التفاوض مع إدارة كوتوكو الغاني.

5- المقابل المادي

أخر الأسباب التي تجعل كفة مروان حمدي أرجح مع محلي أخر اهتم به الزمالك وهو حسام حسن مهاجم سموحة.

ويرغب محمد فرج عامر الحصول على 40 مليون جنيه للتخلي عن مهاجمه وهو ما يعني أن الزمالك سيدفع 8 ملايين جنيه مع قيمة إعارة مصطفي محمد.