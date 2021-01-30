مدير تعاقدات المقاصة لمصراوي: الزمالك لم يطلب مروان حمدي بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال السيد متولي، المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، إن مجلس إدارتهم لم يتلقِ عرضاً رسميًا من قبل الزمالك لضم لاعبهم مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار متولي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى إنهم لا يمانعوا بيع اللاعب للزمالك حال وصول عرض رسمي بمبلغ مالي جيد، مضيفاً:"وصلنا عرضاً من أحد الأندية المصرية مؤخراً ولكن تم رفضه لأنه لم يكن على المستوى المادي المطلوب وكذلك كان اللاعب يرغب في اللعب لأندية القمة".

ونوه مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصة، إلى تلقيهم عرضاً من أحد الأندية السعودية منذ يومين لضم مهاجم فريقهم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأتم مسؤول المقاصة تصريحاته بلفت الإنتباه إلى أن المفاوضات التي تتم معه ومع راعِ الفريق أحمدعبدالخالق مجرد أحاديث ودية من قبل مسؤولي الزمالك.

وكان أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، قد أعلن خلال مداخلة أُجريت صباح اليوم السبت، ببرنامج بي أون تايم على فضائية تايم سبورتس، اهتمامهم بضم لاعب المقاصة مروان حمدي بعد رحيل مهاجم فريقه مصطفى محمد للدوري التركي.