"صاحب ثنائية تاريخية مع تريزيجيه".. من هو ديانيي الذي أفسح المجال لمصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مطمئنًا على خط هجومه، بإنهاء التعاقد مع المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم، سمح نادي جلطة سراي رسميًا لمهاجمه السنغالي مبايي ديانيي بالانتقال لفريق ويست بروميتش الإنجليزي، على سبيل الإعارة أيضًا، لكن حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

ويعاني ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع عشر "قبل الأخير" برصيد 11 نقطة، بعد مرور 20 جولة من عمر الموسم، ويضع آمالًا كبيرة على المهاجم السنغالي للمساهمة في إنقاذه من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وأشارت تقارير تركية إلى أن صفقة انتقال ديانيي إلى ويست بروميتش حتى نهاية الموسم، تمت مقابل مليوني دولار، وهو الرقم ذاته الذي دفعه النادي التركي للفوز بخدمات مصطفى محمد خلال 18 شهرًا.

ديانيي البالغ من العمر 29 عامًا فرض نفسه كأحد أبرز مهاجمي الدوري التركي الممتاز في المواسم الأخيرة، خلال تجربتيه مع فريقي قاسم باشا وجلطة سراي، خاصة بعدما تصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة في موسم 2018/2019، برصيد مبهر، بلغ 30 هدفًا.

وانتقل ديانيي إلى قاسم باشا في شهر يناير عام 2018، وشكل ثنائيًا تاريخيًا مع المصري محمود حسن "تريزيجيه"، حيث سجل 12 هدفًا وصنع هدفين خلال 17 مباراة لعبها في الدوري المحلي، بينما سجل ترزيجيه عشرة أهداف وصنع هدفًا خلال العدد ذاته من المباريات.

مطلع الموسم التالي قدم ديانيي انطلاقة "مرعبة" بقميص قاسم باشا في الدوري التركي، حيث سجل ثمانية أهداف في المواجهات الست الأولى، قبل مواصلة معدله التهديفي المبهر، بتسجيل 20 هدفًا وصناعة هدفين خلال 17 مباراة، كما واصل تريزيجيه تألقه بتسجيل أربعة أهداف وصناعة خمسة أهداف خلال الدور الأول من عمر الدوري.

وتشارك ديانيي وتريزيجيه بشكل مباشر في ثمانية أهداف، حيث صنع تريزيجيه ستة أهداف للمهاجم السنغالي، وصنع الأخير هدفين للجناح المصري خلال عام واحد، كأحد أبرز الثنائيات الهجومية بالمسابقة التركية خلال السنوات الأخيرة.

بعد تألقه الملفت بصفوف قاسم باشا، اقتنص جلطة سراي موهبة ديانيي مطلع عام 2019 مقابل عشرة ملايين يورو، وواصل التألق بقميص العملاق التركي، حيث سجل عشرة أهداف في النصف الثاني من عمر المسابقة، ليتربع بأريحية على صدارة جدول ترتيب الهدافين.

غاب ديانيي عن معظم فترات الموسم الماضي، الذي لعب خلاله معارًا بصفوف فريق كلوب بروج البلجيكي، لكنه نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال ست مباريات لعبها مع الفريق، قبل العودة لجلطة سراي للتألق مجددًا خلال الموسم الحالي، حيث سجل 11 هدفًا قبل الانتقال إلى ويست بروميتش.

وكان ديانيي قد بدأ مسيرته الاحترافية من الملاعب الإيطالية، بقميص فريق برا، قبل انتقاله إلى يوفنتوس مقابل 100 ألف يورو عام 2013، وأعاره العملاق الإيطالي لأندية أجاكسيو الفرنسي، ليرس البلجيكي، الشباب السعودي، فيسترلو البلجيكي وأوبيست المجري، قبل الانتقال نهائيًا إلى تيانجين تيدا الصيني، ومنه إلى قاسم باشا.