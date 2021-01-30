"فيفا" يعقد اجتماعًا فنيًا ببعثة الأهلي عبر "الفيديو كونفرانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اجتماعا للترحيب ببعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس، داخل إحدى القاعات المخصصة للنادي بمقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.‏

وشهد الاجتماع الترحيب ببعثة الأهلي في قطر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي.

كما حضر الاجتماع، أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي ونائبه أشرف عمر وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.

وشهد الاجتماع تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الحديث عن كافة الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، بجانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.