سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي في قطر.. ومرجان الاستثناء الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي، نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي خضع لها أفراد البعثة فور الوصول للعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمنافسات كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة النادي الأهلي مساء الجمعة للدوحة وخضعت لمسحة طبية في المطار وتم اتباع كافة الاجراءات الطبية المتعلقة بمشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية بقطر.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي "تلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين".

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن مسحة محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، هي الوحيدة التي ظهرت نتيجتها "إيجابية"، بالرغم من سلبية المسحة التي أجراها في القاهرة قبل السفر لقطر.

وأكد الموقع الرسمي للأهلي، أن محمد مرجان لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، أو تأثير سلبي، وحالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية وبالتالي تم عزله لحين موعد المسحة الثانية بعد 72 ساعة.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة الدحيل القطري يوم 4 فبراير.