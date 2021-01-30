صديق لمصراوي: لا يجب أن يكتفي الأهلي بالتمثيل المشرف في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عاد الأهلي من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 نسخ منذ أخر ظهور له في عام 2013 بالمغرب، ليستعد لظهوره الأول أمام الدحيل القطري في المونديال المقام بالدوحة.

ويُعد أحمد صديق لاعب الأهلي السابق أحد الذين شاركوا مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية، وتواجد في نسخة 2006 والتي شهدت تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، كما أنه شارك في نسخة 2008.

وقال أحمد صديق في تصريحات خاصة لمصراوي: "معظم لاعبو الفريق الأحمر الحاليين سيشاهدون أجواء مختلفة تماما في مونديال الأندية بالدوحة لم يعيشوها من قبل في أي بطولة تواجدوا فيها".

وأضاف: "الأهلي سيري كأس عالم بجد من تنظيم وأجواء وأعلام، إنه يشبه كأس العالم للمنتخبات وهو أمر سيُكتب لهم في التاريخ".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "مازال الجميع يتذكر ما فعله الأهلي في مونديال الأندية عام 2006 حين فاز بالمركز الثالث، ولاعبو الفريق الحاليين أمامهم فرصة لكتابة التاريخ وتكرار هذا الإنجاز مع العلم أن الدحيل القطري خصم قوي للغاية ولديه لاعبون مميزون في أغلب صفوفه".

وأوضح: "لا يجب أن يذهب الأهلي للدوحة من أجل التمثيل المشرف فقط، عليه الاجتهاد لحصد مركز متقدم بالبطولة، وأعتقد أن وجود جالية كبيرة من المصريين في قطر سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المونديال".

وأتم صديق تصريحاته: "مازلنا نتذكر ما فعله جمهور الأهلي مع اللاعبين عقب العودة من اليابان والفوز بالمركز الثالث،كانت أجواء رائعة ولا تصدق".