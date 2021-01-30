صديق لمصراوي: لا يجب أن يكتفي الأهلي بالتمثيل المشرف في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
عاد الأهلي من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 نسخ منذ أخر ظهور له في عام 2013 بالمغرب، ليستعد لظهوره الأول أمام الدحيل القطري في المونديال المقام بالدوحة.
ويُعد أحمد صديق لاعب الأهلي السابق أحد الذين شاركوا مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية، وتواجد في نسخة 2006 والتي شهدت تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، كما أنه شارك في نسخة 2008.
وقال أحمد صديق في تصريحات خاصة لمصراوي: "معظم لاعبو الفريق الأحمر الحاليين سيشاهدون أجواء مختلفة تماما في مونديال الأندية بالدوحة لم يعيشوها من قبل في أي بطولة تواجدوا فيها".
وأضاف: "الأهلي سيري كأس عالم بجد من تنظيم وأجواء وأعلام، إنه يشبه كأس العالم للمنتخبات وهو أمر سيُكتب لهم في التاريخ".
وتابع لاعب الأهلي السابق: "مازال الجميع يتذكر ما فعله الأهلي في مونديال الأندية عام 2006 حين فاز بالمركز الثالث، ولاعبو الفريق الحاليين أمامهم فرصة لكتابة التاريخ وتكرار هذا الإنجاز مع العلم أن الدحيل القطري خصم قوي للغاية ولديه لاعبون مميزون في أغلب صفوفه".
وأوضح: "لا يجب أن يذهب الأهلي للدوحة من أجل التمثيل المشرف فقط، عليه الاجتهاد لحصد مركز متقدم بالبطولة، وأعتقد أن وجود جالية كبيرة من المصريين في قطر سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المونديال".
وأتم صديق تصريحاته: "مازلنا نتذكر ما فعله جمهور الأهلي مع اللاعبين عقب العودة من اليابان والفوز بالمركز الثالث،كانت أجواء رائعة ولا تصدق".