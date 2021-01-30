عبدالفتاح: اتحاد الكرة لن يلغي VAR.. ولدينا بدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، إنه من الناس التي تحب العمل العام لذا يعتزم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج بي أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم السبت:"هناك أناس العمل العام يكون متواجداً في دمعها ودعنا نرى ماذا ستشهد الأشهر المقبلة وهل الناس تريد العمل وأن توجد كرة قدم حقيقة أم لا، لكن لديّ النية في التواجد باتحاد الكرة".

وتطرق رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن استعانة اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة به، قائلاً:"أحمد مجاهد طلب من مساعدتهم في تقنية حكم الفيديو VAR ولم أتأخر كما كنت مع اللجنة الخماسية؛ فالحكام تحتاج للثقة وموضوع VAR صعب لذا لم أتردد في التواجد فعملت معه من قبل وملف التحكيم مهم ولا أريد الحديث عن الماضي".

وتابع عبدالفتاح:"دخول تقنية الفيديو مصر هي إنجاز كبير للجنة الخماسية ولكن هل كانت الأجهزة جديدة وهل تم التدريب على يد محترفين، أحمد مجاهد حين تحدث معي أخبرته بضرورة الجلوس مع الشركة البعض قال بعدها أن تقنية الفيديو VAR ستُلغى ولكن هذا لن يحدث وتحدثنا مع الشركة وكان لدينا بديلاً آخر حال عدم الاستجابة".

وأتم عبدالفتاح تصريحاته بالإشارة إلى أن الشركة لم يكن بينها وبين اتحاد الكرة ولكن كان هناك اتفاق بينهما.