مدرب مصر لمصراوي: انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي سيفيد المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أُسدل الستار على ملف صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الحالي.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وانضم المهاجم صاحب الـ23 عاماً إلى قائمة طويلة تضم العديد من اللاعبين المصريين الذين خاضوا رحلة احترافية في أرض الأناضول.

"الخليج 365" تواصل مع عدد من النجوم الذين قضوا فترة احترافية في تركيا، لسؤالهم عن رأيهم في الصفقة وتوجيه نصائح للمهاجم الشاب في أول تجربة احترافية له.

وتواصل "الخليج 365" مع طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدرب العام لمنتخب مصر، والذي سبق له اللعب في صفوف فريق أنقرة التركي.

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة لمصراوي: "صفقة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، صفقة جيدة وهو أحد أكبر الأندية التركية بجانب فنربخشة وبشكتاش، ويلعب في الدوري التركي الذي يُعرف عنه الخشونة والعنف في اللعب".

وأضاف: "هناك العديد من لاعبي جيلي احترفوا في الدوري التركي، ولكن بعضنا لم يقدر على الاستمرار هناك وعدنا إلى مصر مرة أخرى، هناك 4 فقط هم من نجحوا هناك وهم محمد يوسف، أيمن عبد العزيز، أحمد حسن وعبد الظاهر السقا".

وتابع طارق مصطفى: "فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي هو مدرب كبير للغاية وله تفكير معين، لعبت أمامه كثيرا وهو من الأسماء المعروفة هناك ودائماً ما يتنقل ما بين فريق جالاتا سراي والمنتخب التركي".

ووجه مدرب منتخب مصر نصيحة لمصطفى محمد في رحلته الاحترافية الأولى: "يجب أن يكون مصطفى محمد صبور، ويجب أن يعلم وضعه هناك من الناحية المادية، وأن يتعلم اللغة لأنها ستكون العامل الذي سيساعده للتأقلم في الفريق ومع زملائه، وهناك لاعب جزائري (يقصد سفيان فيغولي) في الفريق من الممكن أن يتواصل معه".

واختتم طارق مصطفى تصريحاته: "مصطفى محمد من المهاجمين الواعدين في الكرة المصرية، وسيساهم في مساعدة النادي، وهذه الخطوة ستكون بداية للانتقال لنادي أكبر في القارة الأوروبية، وبالطبع انتقاله سيفيد المنتخب المصري في المستقبل، وأتمنى له التوفيق وعدم الاستعجال، لأنه سيقابل العديد من العقبات، ويجب أن يكون الانطباع الأول رائع وسيفرق معه".