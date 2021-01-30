الأهلي والدحيل في يوم الافتتاح.. تعرف على مواعيد مباريات مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية الخميس القادم وتستمر حتى الـ 11 من فبراير والتي تحضتنها دولة قطر .

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة.

ويفتتح أولسان هيونداي بطل أسيا بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة تايجرز أونال بطل أمريكا الشمالية يوم 4 فبراير الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية في نفس اليوم بمواجهة الدحيل القطري في الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.

ويتأهل الفائز من الأهلي والدحيل لنصف النهائي لملاقاة بايرن ميونيخ، يوم الاثنين 8 فبراير في الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة.

الخاسر من الأهلي والدحيل، يواجه الخاسر من أولسان هيونداي الكوري وتايجرز أونال المكسيكي يوم الأحد 7 فبراير الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة النهائية للمونديال يوم الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة 5.00.