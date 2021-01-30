كأس السوبر السعودي | تحذير إلى مدرب الهلال من انتقام النصر!

أكدت صحيفة “gsp” الرومانية أن نادي النصر السعودي سيبحث عن “الأنتقام” عندما يلاقي غريمه التقليدي الهلال، مساء اليوم السبت، على لقب كأس السوبر السعودي.

وأشارت إلى أن النصر انهزم أمام مدرب الهلال لوشيسكو في آخر 3 مباريات، ولن يقبل بتلقي خسارة رابعة مساء اليوم السبت، فيما يبحث المدرب الروماني عن تحقيق لقب جديد في مسيرته مع ناديه.

ونقلت الصحيفة تصريحات لوشيسكو قبل مواجهة النصر، حيث قال “سيريد النصر بالتأكيد أن ينتقم بعد أن فزنا في آخر ثلاث مباريات! لكن لدينا الرغبة والصفات والخبرة اللازمة للفوز باللقب الداخلي الثالث بعد الدوري وكأس الملك”.

وأضاف مدرب الهلال “مع هذه المجموعة، حققنا العديد من الأهداف ونحن مستعدون لهذا التحدي الكبير الجديد. فوز واحد يفصلنا عن تحقيق لقب جديد”.

ومنذ حضوره إلى الهلال صيف عام 2019، استطاع لوشيسكو الحصول على دوري أبطال آسيا، ثم الدوري السعودي، وكأس الملك، ويتطلع لإضافة رابع ألقابه مع الزعيم.