سوق الانتقالات | النصر السعودي يواجه خطر عودة “بيتي مارتينيز” إلى ريفر بليت

أعدت صحيفة “lapaginamillonaria” الأرجنتينية تقريرًا عن محترف النصر السعودي، بيتي مارتينيز، حيث ذكرت أن هناك احتمالية لمغادرة اللاعب، بسبب عدم حصوله على رواتبه خلال الأشهر الماضية، وتساءلت عن إمكانية عودته من جديد إلى ناديه السابق ريفر بليت.

وأضافت “مارتينيز غمر نفسه بالكامل في قلوب جماهير ريفر بليت، بفضل تاريخه الناجح في النادي ودوره في أهم المباريات في التاريخ الحديث للفريق. وهذا هو السبب في أن كل خبر يتعلق به يتردد بشكل خاص بين عشاق ريفر بليت”.

وأوضحت “عُرف في الساعات الماضية أنه لا يعيش أكثر لحظاته المريحة في السعودية لأن النصر، الفريق الذي لعب فيه منذ العام الماضي، لم يسدد رواتبه ومع العديد من اللاعبين في الفريق. وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بيتي إلى التفكير في خيار التخلي عن فريقه، وربما البحث عن أفق جديد”.

وأشار المصدر إلى أن “ريفر بليت سيكون دائمًا احتمالًا قائمًا، لكن بسبب الاختلافات الإقتصادية بين كرة القدم الأرجنتينية والغالبية العظمى من البلدان حيث يمكنه الاستمرار في اللعب. فإن فرص عودة مارتينيز في الوقت الحالي تبدو معدومة”.

وجاء في ختام التقرير “قد يكون الدوري المكسيكي هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في حال لم يصلح بيتي وضعه في الأيام المقبلة مع فريق النصر”.

جدير بالذكر أن مارتينيز تنتظره مباراة هامة مساء اليوم السبت، حيث يلعب النصر مع غريمه التقليدي الهلال على لقب كأس السوبر السعودي.