كأس السوبر السعودي | الإعلام البيروفي يثير دوافع “كاريلو” قبل مباراة الهلال والنصر

أعدت شبكة “americatv” البيروفية تقريرًا عن محترف نادي الهلال السعودي، أندريه كاريلو، حيث أشارت إلى أن اللاعب يستطيع اليوم السبت إضافة لقب خامس لرصيده مع ناديه.

ويلعب الهلال، مساء اليوم السبت، أمام غريمه التقليدي النصر على كأس السوبر السعودي، وبالتأكيد سيكون كاريلو حاضرًا في اللقاء.

وقالت الصحيفة البيروفية أن كاريلو جاهز تمامًا لملاقاة النصر، مؤكدة أنه من أهم اللاعبين في تشكيلة مدرب الهلال رازفان لوشيسكو، ويعتمد عليه بشكل كبير في النواحي الهجومية.

وأشارت إلى أن الدولي البيروفي وصل إلى الهلال في يوليو 2018، ومن وقتها حصل على كأس السوبر 2018، ودوري أبطال آسيا 2019 ، والدوري السعودي 2020، وكأس الملك في العام الماضي أيضًا، وبالتأكيد سيكون لديه دوافع كبيرة لإضافة لقب خامس إلى رصيده مع ناديه.