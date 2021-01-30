الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرصد 5.5 مليون دولار لاستضافة دوري أبطال آسيا

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظامًا جديدًا لتوزيع أموال بطولة دوري أبطال آسيا 2021، المزمع إقامتها في أبريل المقبل.

وتنطلق منافسات دوري أبطال آسيا بالدور التمهيدي في السابع من أبريل، بينما يقام دور المجموعات بنظام “البطولة المجمعة”، من 14 إلى 30 أبريل بالنسبة لمجموعات أندية دول الغرب، فيما تقام مجموعات الشرق من 21 أبريل إلى السابع من مايو.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم السبت أن النسخة الجديدة لن تشهد أي زيادة مادية عن سابقتها، وإنما تشهد نظامًا جديدًا لتوزيع الأموال.

وتفيد المتابعات بأن الاتحاد الآسيوي كان يخصص لكل فريق يغادر للعب خارجيًا في البطولة، 60 ألف دولار عن المباراة خارج أرضه، وهي مصاريف سفر وتنقلات وإقامة.

بينما تغير الوضع مع تعديل آلية البطولة، وتحويلها إلى نظام البطولة المجمعة، حيث يخصص الاتحاد 550 ألف دولار لكل دولة تستضيف مجموعة من المجموعات العشر للبطولة، بواقع خمس مجموعات في الغرب ومثلها في الشرق، بإجمالي يصل إلى خمسة ملايين و500 ألف دولار، يتم توزيعها بوصفها تكلفة استضافة المجموعات العشر، على الدول المستضيفة.

ولم يغير الاتحاد الآسيوي المكافآت المالية، حيث يحصل الفريق الفائز في المباراة على 50 ألف دولار، مقابل عشرة ألاف للتعادل من دور الـ16 وحتى قبل نهائي البطولة.

وعلمت صحيفة “الاتحاد” أن ممثلًا عن الاتحاد الآسيوي سيزور دول المنطقة الراغبة في الاستضافة خلال الأسبوع المقبل، بهدف التنسيق والتشاور في الشروط وآليات الاستضافة التي تم تعميمها رسميًا أمس الأول الخميس، وبلغت تسعة شروط ضرورية، لم يكن من بينها شرط توفير ملاعب مكيفة، وجاءت الشروط كالتالي:

– يحق لكل اتحاد طلب استضافة أكثر من مجموعة.

– كل مجموعة يجب استضافتها في ملعب واحد فقط.

– ضمان تمتع الدولة الراغبة في الاستضافة، بأقل محاذير سفر أو أقل متطلبات للإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

– وجود وسائل طيران متنقلة بشكل سلس بين مناطق الفرق المستضيفة والمشاركة.

– يتم الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للدولة المستضيفة، خصوصًا ذات العلاقة بإدارة الدولة لأزمة “كوفيد19-” الحالية وكيفية السيطرة عليها.

– يجب ضمان توفير ملاعب كافية لاستيعاب إمكانية لعب آخر مباريات بالمجموعة في وقت واحد.

– توفير ملعب تدريب واحد لكل فريقين في المجموعة.

– بالتنسيق مع الجهات الطبية ذات العلاقة، يجب على الاتحاد المستضيف، توفير اختبارات “كورونا” في كل الملاعب المستضيفة، ولكل أعضاء الفريق التنظيمي للاتحاد الآسيوي واللاعبين والإداريين والضيوف، فور الوصول إلى الدولة، وقبل أربعة أيام من انطلاق أول مباراة في المجموعات، وخلال المنافسات تحت إشراف المكتب الطبي للاتحاد الآسيوي.

– يتولى الاتحاد الآسيوي كافة الحقوق التجارية والتسويق وحقوق النقل، وتحديد مواعيد انطلاق المباريات، فيما يحتفظ الاتحاد المستضيف بحقوق بيع التذاكر، في حال تم السماح بالحضور الجماهيري.

أما واجبات الفرق وما تتحمله من نفقات في البطولة، جاءت كالتالي:

– كل ناد مشارك يدفع مصاريف الإقامة “الفنادق”، والوجبات، وتنظيف الملابس، واستهلاك المياه والثلج في الملاعب، خلال فترة مشاركته بالبطولة، والاتحاد الآسيوي يقوم بتوفير الأموال اللازمة وتوزيعها على الفرق المشاركة.

– على الاتحاد المستضيف تحمل نفقات تكلفة الملاعب المستضيفة للمباريات وملاعب التدريب وكافة المصاريف المترتبة على المباريات والتدريبات في تلك الملاعب، إلى جانب المصاريف التنظيمية.

– يتحمل الاتحاد المستضيف مصاريف الانتقالات الداخلية لكافة الفرق والوفود الإدارية المرافقة، وموظفي الاتحاد الآسيوي.