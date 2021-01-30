بث مباشر مباريات اليوم | ديربي الرياض، قمة في الجزائر، وعودة ريال مدريد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباريات اليوم السبت 30 يناير 2021 لأهم المواجهات على مستوي العالم، ولعل أبرزها ديربي الرياض بين الهلال والنصر فى كأس السوبر السعودي، وقمة ارسنال ومانشستر يونايتد فى البريميرليج، ولقاء ريال مدريد وليفانتي فى الليجا.

عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش، يحتضن استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض ديربي الرياضي بين الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، حيث يشارك الزعيم فيه بصفته بطلاً للدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، فيما يشارك النصر بصفته وصيفًا لبطولتي الدوري والكأس للعام نفسه.

ونستمر فى السعودية حيث ينطلق لقاء قوي بين الاتحاد والاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الجولة 16 فى الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

عند الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، تنطلق قمة اليوم فى الدوري الجزائري (الجولة 10) بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد على ملعب 20 أغسطس 1956.

وفى انجلترا تتجه الانظار الى ملعب الامارات بمدينة لندن لمتابعة قمة اليوم فى الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 21) بين أرسنال ومانشستر يونايتد، وينطلق اللقاء الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

ولصالح نفس الجولة يستضيف مانشستر سيتي متصدر جدول البريميرليج على ملعب “الاتحاد” نظيره شيفيلد يونايتد المنتشي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بالجولة الماضية، وينطلق اللقاء الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وفى اسبانيا، يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الاسباني، وينطلق اللقاء الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش.

نذهب الى ايطاليا حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا ضمن الجولة 20 من الدوري الايطالي، وينطلق اللقاء الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وفى الامارات يستضيف متصدر جدول الترتيب فريق الشارقة نظيره الفجيرة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي الاماراتي)، وينطلق اللقاء الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش.

وفى مصر، يخوض نادي الاسماعيلي مباراة قوية على ملعبه عندما يستقبل بيراميدز ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.