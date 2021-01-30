إصابة بفيروس كورونا في بعثة الأهلي عقب وصولها إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

ظهرت إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في بعثة النادي الأهلي المصري فور وصولها إلى قطر، ليلة أمس الجمعة 29 يناير 2021، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020.

وخضع جميع أفراد البعثة التي يترأسها الاسطورة محمود الخطيب لمسحة طبية، وأثبتت النتائج سلامة جميع أفراد الفريق والجهاز الفني، وجميع أعضاء البعثة باستثناء المدير التنفيذي “محمد مرجان”.

وتلقت بعثة النادي الأهلي اخطارًا من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية بنتائج المسحة التي خضعت لها فور وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة تُفيد بوجود حالة واحدة مُصابة بفيروس كورونا.

وقالت إدارة الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي ظهر اليوم السبت “البعثة تلقت اخطارًا يفيد بأن المسحة التي تم اجراؤها مساء أمس جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين عدا المدير التنفيذي محمد مرجان رغم سلبية مسحته التي خضع لها قبل السفر من القاهرة بساعات”.

وأوضحت إدارة الأهلي في بيانها الرسمي “محمد مرجان لا يعاني من أي أعراض أو تأثير سلبي، ويتمتع بحالة صحية أكثر من ممتازة، لكن بناءً على التعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية فقد تقرر عزل العميد محمد مرجان بشكل مؤقت على أن تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ 72 ساعة القادمة للتأكد من سلامته”.

وسيلعب الأهلي يوم الخميس المقبل 4 فبراير 2021 أمام الدحيل القطري، في دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية على ملعب أحمد بن علي المونديالي.