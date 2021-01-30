شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إيجابية مسحة عضو واحد ببعثة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت مسحة «مرجان» إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احتراما للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وتم عزل «مرجان» بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.