شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى حسام غالى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حسام غالى، قائد الأهلى السابق والنائب البرلمانى، تعافيه من فيروس كورونا الذى أصيب به مؤخرا، وألزمه بالعزل الصحى، وكتب الكابيتانو عبر ستورى إنستجرام، "الحمد لله سلبى"، بعد إعلان إصابته بالفيروس يوم 19 يناير.





وكان حسام غالى، الذى تم تعيينه كعضو مجلس النواب المُعين، عبر عن سعادته بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده فى خدمة الشعب المصرى، لافتا إلى أن التنوع بين النواب المعينين بالمجلس يعد أمرًا لافتًا للنظر وسيكون له مردود أفضل على أداء المجلس.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للاعب كرة القدم الدولى المُعتزل حسام غالى، عضو مجلس النواب المعين، بمقر المجلس خلال تسلم بطاقة العضوية الخاصة به بمجلس النواب بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

حسام غالى من مواليد 15 ديسمبر 1981 هو لاعب كرة قدم مصرى سابق، لعب لعدة أندية أبرزها الأهلى وفينورد الهولندى وتوتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى "مرتين" وليرس البلجيكي.

بدا اللعب فى نادى بيلا، ثم انضم للنادى الأهلى للناشئين ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم بدأ أول طريق الاحتراف فى نادى فينورد الهولندى ثم توتنهام الإنجليزى، ثم احترف بنادى ديربى كاونتى بدورى الدرجة الثانية الإنجليزي. وانتقل بعدها إلى نادى النصر السعودى لثلاث مواسم. ثم انتقل للنادى الاهلى وأصبح كابتن الفريق وعاد إلى النصر عام 2017.