شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف أسطورية بمونديال اليد فى مصر على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021 عبر تيك توك، أجمل 5 أهداف سجلت فى البطولة حتى الآن، وقبل المباراة النهائية للبطولة التى يسدل الستار عليها غدا، الأحد، بمواجهة مرتقبة بين الدنمارك والسويد، داخل صالة إستاد القاهرة الدولى.

@egypt2021 Handball ????‍♂️ ➡️ Volleyball ???? — Got your back bro ???? ##Egypt2021♬ sonido original - ana [13.3k]

وتأهل منتخب الدنمارك، للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالى، بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 35-33 فى مباراة نصف النهائى، التى أقيمت مساء أمس الجمعة، بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثانى على التوالى وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة فى تاريخه، والرابعة فى أخر ست نسخ أقيمت.

@egypt2021 Simple. ##Egypt2021♬ original sound - Handball Egypt 2021

كما نجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 32/26 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر لتتأهل إلى الدور النهائى.

@egypt2021 The pass ???? ##Egypt2021♬ original sound - YuhKey

وسبق ونشر الاتحاد الدولى لكرة اليد، عبر موقعه الإلكترونى، تقريراً عن النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، أكد خلاله أن مستوى هذه النسخة من بين أعلى المستويات فى تاريخ البطولة، على الرغم من أن "مصر 2021" هى أول بطولة عالمية على الإطلاق تستضيف 32 فريقًا.

@egypt2021 How is that even possible! ???? ##Egypt2021♬ Thank you all for using my sound - Velig

مع بقاء أربع مباريات فقط فى المسابقة، تم تسجيل 5623 هدفًا، وبإحصاء المباريات الست التى خسرها الرأس الأخضر 0/10 بسبب انسحابهم، كانت الفرق تسجل بوتيرة رائعة بمتوسط 56.77 هدفًا. فى المباراة الواحدة حتى الآن، ثانى أفضل بطولة فى التاريخ بعد ألمانيا 2007، عندما تم تسجيل 57.88 هدفًا فى كل مباراة فى 92 مباراة مقررة.

@egypt2021 Magic! ????????✨ ##Egypt2021 ##Argentina♬ sonido original - ana [13.3k]

ومع ذلك، فإن المنافسة فى مصر 2021 حققت أيضًا علامة فارقة أخرى فى تاريخ بطولات العالم للرجال، حيث إنه لأول مرة تكون المنتخبات الأربع المتأهلة الدنمارك وإسبانيا والسويد وفرنسا للدور قبل النهائى متأهلة دون هزيمة، وجاءت نتائج المنتخبات الأربع ما بين الفوز والتعادل فى السبع مباريات التى خاضوها قبل الدور نصف النهائى، على الرغم من مواجهة خصوم أقوياء فى طريقهم.