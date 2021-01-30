شكرا لقرائتكم خبر عن «الصباحي» حكمًا لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إلى حكم الساحة محمد الصباحي إدارة مباراة الإسماعيلى مع بيراميدز، المقرر انطلاقها مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويعاون «الصباحي» كل من أحمد رشدي، مساعد أول، ومحمود عبدالسميع، مساعد ثان، وأسامة إسماعيل، حكم رابع، وصبحى العمراوي، حكم فيديو، ويعاونه عمرو عايد.