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«الصباحي» حكمًا لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إلى حكم الساحة محمد الصباحي إدارة مباراة الإسماعيلى مع بيراميدز، المقرر انطلاقها مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويعاون «الصباحي» كل من أحمد رشدي، مساعد أول، ومحمود عبدالسميع، مساعد ثان، وأسامة إسماعيل، حكم رابع، وصبحى العمراوي، حكم فيديو، ويعاونه عمرو عايد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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