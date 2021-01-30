شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تستطلع رأي «باتشيكو» في إعارة «أوناجم» للوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، لاستطلاع رأيه في إمكانية الموافقة على رحيل محمد أوناجم خلال الفترة الحالية.

وطلب مسؤولو نادي الوداد المغربي من نظرائهم في الزمالك، ضم المغربي محمد أوناجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع وضع شرط يمنح للوداد أولية شرائه في حالة رغبة الزمالك بيعه بداية من الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو الزمالك في معرفة رأي المدير الفني حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار النهائي، وإبلاغ مسؤولي الوداد بقرارهم الأخير، سواء بالموافقة على إعارة «أوناجم» أو غلق الملف نهائيًا.