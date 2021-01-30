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الزمالك يستبعد باسم مرسي من حساباته

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد باسم مرسي من حساباته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خروج باسم مرسي، من حسابات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار «قاسم» إلى الدخول في التفاوض مع عدد من المهاجمين للاستقرار على أفضلهم خلال الوقت الراهن، لتعويض رحيل مصطفى محمد، للإعارة في نادي جالاتا سراي التركي.

وينتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك التعاقد مع المهاجم الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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