شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الثقة على خورفكان في دوري السلة للمعاقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق السلة بنادي الثقة للمعاقين فوزاً مستحقاً على خورفكان 40 – 37 في اللقاء الذي جمعهما بالصالة المغطاة بنادي الثقة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي تنظمه البارالمبية الإماراتية.

جاء فوز الثقة ليستعيد الفريق توازنه ويعود للصدارة بعد الخسارة غير المتوقعة في الجولة الأولى، حيث استطاع الفريق بخبرة لاعبيه تحقيق الفوز على فريق خورفكان الواعد، ويتقابل الفريق في الجولة القادمة مع العين، ويسعى الفريق للفوز ليعزز صدارته.

وأكد أحمد جاسم مدرب نادي الثقة أن المستوى الفني للبطولة مرتفع بدليل تقارب النتائج، متوقعاً عدم حسم الفوز باللقب إلا من خلال المباريات الأخيرة. وأضاف: «لاعبو الثقة قدموا مستوى جيداً في المباراة، واستطاعوا تعويض خسارتهم غير المتوقعة في اللقاء الأول، مشيراً إلى أن أداء الفريق جماعياً وفردياً يتطور من مباراة لأخرى وأن جميع اللاعبين لديهم الطموح في تحقيق اللقب.

وأشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة وتحقيق الفوز في ثاني مباريات الفريق، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية ولديهم من القدرات الفنية والبدنية ما يمكنهم من تحقيق لقب البطولة. وأضاف بأن نادي الثقة نجح في تنظيم اللقاء والحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين موجهاً الشكر لكافة الكوادر الطبية والفنية.