توخيل يطبق حيله التدريبية مع تشيلسي

متابعة: ضمياء فالح

جرب الألماني توماس توخيل (47 عاماً) مدرب تشيلسي الجديد، إحدى طرقه التدريبية وهي اللعب بكرة صغيرة، ويستخدم هذا التمرين لتحسين السيطرة على الكرة، ويعرف عن توخيل الكثير من الحيل التدريبية فقد أجبر مدافعيه في بوروسيا دورتموند مرة على حمل كرات تنس بأيديهم كي يتعلموا عدم شد قمصان مهاجمي الخصم والحصول على إنذار كما شكل ملعب التمرينات على شكل جوهرة لتشجيع اللاعبين على الجري بخطوط غير مستقيمة. ويتطلع توخيل لتحقيق الفوز الأول أمام بيرنلي في ملعب ستامفورد بريدج الأحد بعد تعادله بأول مباراة في المنصب أمام وولفرهامبتون.

ويعرف فريق بيرنلي الذي يدربه سين دايك بأنه قوي بدنياً وقد فاز في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات لذلك دخل حارس تشيلسي إدوارد مندي في حالة إنذار من مدربه بيتر تشيك إذ وضع تشيك حاجزاً أمام الحارس وسدد عليه الكرات ليختبر قوته في الإمساك بالكرة وهو محاط بلاعبي الخصم ومدافعي فريقه. واعترف توخيل بأن المنافسة على لقب «البرمييرليج» هذا الموسم ليست واقعية للفريق وقال:«أعرف أنني في ناد يعتبر الفوز بالألقاب وتحقيق الانتصارات جزءاً من ال«دي أن ايه» وأنا هنا للمنافسة على كل لقب ممكن وهذا يعني في هذا الموسم المنافسة على لقب كاس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، والحديث عن حصد لقب الدوري الممتاز ليس واقعياً لأن هناك الكثير من الفرق تتنافس عليه وسنفقد تركيزنا إن جعلنا الفوز باللقب هدفنا الأول. عملي يتضمن أيضاً توطيد العلاقة بين النادي ولاعبيه واستخراج أفضل ما عند الفريق».

وسيعود لتشكيلة البلوز الأحد نجمه الفرنسي نجولو كانتي الذي كشف توخيل عن تمنياته في تدريبه وقال:«أردت كانتي في فريقي منذ سنوات والآن هو معي، أعرف إمكانياته وإمكانيات جيرو وأتابع مباريات الدوري الممتاز منذ كنت مدرباً لدورتموند وواصلت في باريس سان جيرمان أيضاً، وجود لاعب مثل أزبيلكويتا في مكتبي شيء مذهل لأنني في النهاية مشجع كرة».

والفوز على بيرنلي الأحد يمنح توخيل فرصة التعادل في النقاط مع الغريم توتنهام ويخفف الأعباء الكبيرة الملقاة عليه وخصوصاً إحياء الثقة في نفس مواطنه تيمو فيرنر صفقة الصيف.

وحث توخيل مهاجمه، الذي جلس على الدكة أمام وولفرهامبتون ولم يسجل سوى هدف واحد في 16 مشاركة على التوقف عن التشكيك في قدراته، وقال:«لماذا لم أشرك فيرنر في مباراتنا أمام وولفرهامبتون؟ لأنني رأيت وجهه كئيباً بعض الشيء وعبء كبير على عاتقيه، هو حساس جداً وهذا يكشف روعة شخصيته، أحياناً لا تساعد رهافة الإحساس المهاجم كثيراً، من الأفضل للمهاجم أن يكون قاسياً ولا يبالي لكنه ليس من هذا النوع، من المهم جداً أن يعيد بناء الثقة بنفسه ويعيد البسمة لوجهه ويتوقف عن التشكيك بقدراته. واجبي مساعدته والعثور على الموقع المناسب لاستخدام قوته». وكان حسن صالح مديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ قال في صيف 2019 إن النادي البافاري صرف النظر عن شراء فيرنر لأنه قد يعاني أمام كتيبة دفاعية قوية، لكن توخيل يعتقد أن فيرنر يمكنه الصمود وقال:«فيرنر يفضل اللعب بمساحات مفتوحة ويتمتع بسرعة كبيرة ويحب استقبال الكرة في يسار منطقة الخصم بعض الشيء».