شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منة معتز لاعبة اليد: هوايتي السفر وحلمى أكون سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منة معتز" لاعبة كرة اليد السابقة فى الأهلى والتى ابتعدت عن الملاعب مؤخرا للإصابة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

ورق العنب.

من نجمك المفضل؟

خالد النبوى.

من مطربك المفضل؟

إليسا

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

سيدة أعمال

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

أه ممكن لو الموضوع كبر طبعا.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيهاا؟

سعاد حسنى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

يكون رياضى أفضل.